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KASTAMONU (AA)
Haber Giriş: 26.08.2020 - 10:41 | Son Güncelleme:

Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü

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Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü
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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Kurtçular köyündeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan yangın, il ve ilçelerden Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle yapılan müdahaleyle söndürüldü.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando, arama kurtarma (JAK) ve asayiş ekiplerinden oluşan 101 kişilik ekibin de desteğiyle yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Yangında ne kadar alanın zarar gördüğünün GPS ile yapılan ölçümler sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi.

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