Kastamonu’da bulundu: 2 bin yıllık Eros başı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti’nde devam eden kazı, belgeleme ve konservasyon çalışmalarına ilişkin sanal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

105 METREKARELİK MOZAİK

Bakan Ersoy, "Kastamonu’nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti’nde Roma İmparatorluk Dönemi’nden Geç Antik Çağ’a uzanan yeni izleri gün yüzüne çıkarıyoruz. MS 4'üncü yüzyıla tarihlenen, geometrik kompozisyonlardan oluşan ve oldukça iyi korunmuş yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiklerini açığa çıkardık. Üstelik orta nefteki mozaik döşemesinin tamamı da henüz ortaya çıkarılmış değil. Kazılarımız sürüyor" dedi.

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MS 2’NCİ YÜZYILDAN

Bakan Ersoy, 2026 yılı çalışmalarında önemli bir buluntuya daha ulaşıldığını belirterek, MS 2'nci yüzyılın 2'nci yarısına tarihlenen bir Eros başının gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi. Bazilikanın ilk inşa evresinin de MS 2'nci yüzyılın 2'nci yarısına tarihlendiğini belirten Ersoy; kazı, belgeleme ve konservasyon çalışmalarıyla Pompeiopolis’in kentsel ve dini tarihini daha bütüncül biçimde ortaya koymayı sürdürdüklerini ifade etti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre de Pompeiopolis Bazilikası’ndaki çalışmalar, yapının Roma İmparatorluk Dönemi’nden Geç Antik Çağ’a kadar geçirdiği mimari ve işlevsel dönüşümün daha ayrıntılı biçimde ortaya konulmasını sağlıyor. İlk inşa evresine ilişkin veriler, Eros başı, Geç Antik Çağ’a ait mimari unsurlar ve zemin mozaikleri, Bazilika’nın Pompeiopolis’in kentsel ve dini tarihindeki yerinin anlaşılmasına katkı sunuyor.