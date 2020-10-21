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KASTAMONU (İHA)
Haber Giriş: 21.10.2020 - 13:32 | Son Güncelleme:

Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı

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Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı
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Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde Çerçiler köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Seydiler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Seydiler’e bağlı Çerçiler köyünün 14 gün süreyle karantinaya alındığı açıklandı. Açıklamada, “Korona virüs tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında Seydiler ilçemiz Çerçiler köyü, 20 Ekim tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır” denildi.

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