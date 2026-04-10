×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kastamonu’da Arzu Alpat sır oldu! 'Kaçırılmış olabilir'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 07:50

Kastamonu’nun Cide ilçesinde kayıp olarak aranan Arzu Alpat’tan (39) 10 gündür haber alınamıyor. Eşi Şeref Alpat, kaçırılmış olabileceğini belirterek, hayatından endişe ettiğini söyledi.

Haberin Devamı

Cide’nin Kemerli Mahallesi’nde oturan Arzu Alpat, 10 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Telefonu çalmasına rağmen açılmayan ve akrabalarında da bulunamayan Alpat için eşi Şeref Alpat ve ailesi kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin yaptıkları arama çalışmalarından 10 gündür sonuç alınamadı. Kadını arama çalışmaları sürdürülüyor.

‘EŞİMİN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM’

DHA'ya konuşan Arzu Alpat'ın eşi Şeref Alpat, “Eşimden yaklaşık 10 gündür haber alamıyoruz. Telefonu açık ve çalıyor, ancak açan yok. Polis ekipleri her yerde arama yapıyor. Eşimle aramızda hiçbir sorun yoktu. Kaçırılmış olabileceğini düşünüyorum ve hayatından endişe ediyorum” dedi. (DHA)

BAKMADAN GEÇME!