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Kastamonu'da annesini rehin alan şahıs bir polisi şehit etti

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#Kastamonu#Polis#Şehit
Kastamonuda annesini rehin alan şahıs bir polisi şehit etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 13:53

Kastamonu’da ihbar üzerine bir adrese giden iki polisi silahla yaralayıp annesini rehin alan şahıs etkisiz hale getirildi. Anne sağ kurtarılırken, yaralanan polis memurlarından biri tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

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İnönü Mahallesi Afşin Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekibine silahla ateş açtı.

İki polis memurunun yaralandığı olay nedeniyle aralarında özel harekat polislerinin de olduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

Şüphelinin bir apartmanın giriş katına girerek saklanmasının ardından polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Hastaneye kaldırılan yaralı polislerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

ACI HABER GELDİ

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan polis memuru hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay da bölgeye gelerek incelemeler yaptı.

Ekiplerin zanlıyı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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#Kastamonu#Polis#Şehit

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