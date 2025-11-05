×
Kastamonu'da anne ile 5 yaşındaki oğlundan 3 gündür haber alınamıyor! Son görüntüleri ortaya çıktı

#Kastamonu#Bozkurt#Kayıp
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 15:11

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde üç gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Huriye Helvacı (43) ile 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Kaybolan kadın ve oğlunun, bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi merkezinde 2 Kasım Pazar günü evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı'yı, yakınlarının kayıp ihbarının ardından Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) arıyor.

AFAD ekipleri tarafından engebeli ve ormanlık arazide dron ile havadan da arama yapılıyor. Jandarma arama kurtarma köpekleri de çalışmalara eşlik ediyor.

Kastamonuda anne ile 5 yaşındaki oğlundan 3 gündür haber alınamıyor Son görüntüleri ortaya çıktı

Anne ve oğlunun en son görüldüğü yer yönünde ihbarlar gelmesi üzerine ekipler Alantepe, Köseali köyleri yakınlarında çalışmalarını sürdürüyor.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaybolan kadın ve oğlunun, Köseali köyündeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Bozkurt ilçesi tarafından saat 16.55 civarında köye giren anne ve oğlunun yaklaşık 20 dakika sonra geri dönerek aynı noktadan geçtiği görülüyor.

Kastamonuda anne ile 5 yaşındaki oğlundan 3 gündür haber alınamıyor Son görüntüleri ortaya çıktı

Huriye Helvacı ile oğlu Osman'dan haber alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı. 

