MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKastamonu’da alkollü sürücü kaza yaptı: 3’ü çocuk, 6 yaralı
GeriGündem Kastamonu’da alkollü sürücü kaza yaptı: 3’ü çocuk, 6 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 17.02.2020 - 00:58,Son Güncelleme:/

Kastamonu’da alkollü sürücü kaza yaptı: 3’ü çocuk, 6 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kastamonu’da alkollü sürücü kaza yaptı: 3’ü çocuk, 6 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk, 6 kişi yaralandı. Polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden birinin 2.64 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Çanakkale Şehitleri Caddesi’nde meydana geldi. Ziya Karamahmutoğlu (42) yönetimindeki 19 LK 459 plakalı otomobil, Adil Aslan’ın (39) kullandığı 37 KF 054 plakalı otomobille Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Aslan’ın eşi Refiga Aslan (37), çocukları Ahmet (11), Muhammed (8) ve Rümeysa Aslan (5) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi ile Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücü Ziya Karamahmutoğlu’nun polis ekiplerince yapılan alkol testinde 2.64 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle