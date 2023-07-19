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Kastamonu’da akıntıya kapılan Mehmet Bal'ın cansız bedenine ulaşıldı

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#Kastamonu#Sel#Dere
Kastamonu’da akıntıya kapılan Mehmet Balın cansız bedenine ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 17:05

Kastamonu’nun Cide ilçesinde su şebekesinin tamiri için Loç Vadisi’ndeki Devrekani Çayı’na giren Mehmet Bal, akıntıya kapılarak kayboldu. Kaybolan Mehmet Bal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Cide'nin Çamdibi köyünde yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Bal, arızalanan su şebekesi hattını tamir etmek için Loç Vadisi’ndeki Devrekani Çayı’na gitti. Su borularının bulunduğu alana geçmek için iki arkadaşıyla çaya giren Bal, suya kapılarak gözden kayboldu. Bal’ın arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ankara’dan bölgeye sevk edilen dalgıç ekiplerinin desteği ile yürütülen arama çalışmalarında Bal'ın cansız bedeni, akıntıya kapıldığı alandan 50 metre uzaklıkta bulundu. Ekipler tarafından çaydan çıkartılan Bal'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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#Kastamonu#Sel#Dere