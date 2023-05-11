Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kastamonu’da 5 aylık bebek ölü bulunmuştu! Anne ile sevgilisi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Kastamonu#Bebek Ölümü#Tutuklama
Kastamonu’da 5 aylık bebek ölü bulunmuştu Anne ile sevgilisi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 10:26

Kastamonu’da evinde ölü bulunan 5 aylık Esmanur’un, şüpheli bulunarak gözaltına alınan annesi ile sevgilisi, tutuklandı. Küçük Esmanur'un otopsisindeki ilk belirlemelere göre, yeteri kadar beslenemediği ve bakımsızlıktan öldüğü belirlendi.

Haberin Devamı

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Kastamonu merkez ilçesi Topçuoğlu Mahallesi Topçuoğlu Çıkmazı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerine bulunan bir evde 5 aylık kız bebeği Esmanur G., yatağında ölü bulundu.

ANNE İLE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

5 aylık bebeğin ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri tarafından anne Yasemin G. ile birlikte yaşadığı öğrenilen Cahit H. gözaltına aldı.

Kastamonu’da 5 aylık bebek ölü bulunmuştu Anne ile sevgilisi tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yasemin G. ile Cahit H., Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Yasemin G. ile Cahit H., tutuklandı.

Hayatını kaybeden 5 aylık Esmanur G.'nin cenazesi ise otopsi incelemesinin ardından Taşköprü ilçesine bağlı Ayvalı köyünde toprağa verildi.

Kastamonu’da 5 aylık bebek ölü bulunmuştu Anne ile sevgilisi tutuklandı

Haberin Devamı

BAKIMSIZLIKTAN HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Küçük Esmanur'un otopsi incelemesindeki ilk belirlemelere göre, yeteri kadar beslenemediği ve bakımsızlıktan hayatını kaybettiğinin tespit edildiği öğrenildi.

Kastamonu’da 5 aylık bebek ölü bulunmuştu Anne ile sevgilisi tutuklandı

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İlgili Haber5 aylık bebek evinde ölü bulundu5 aylık bebek evinde ölü bulundu!Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınKan donduran vahşet 12 yaşındaki çocuğu fidye için öldürdüKan donduran vahşet! 12 yaşındaki çocuğu 'fidye' için öldürdüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kastamonu#Bebek Ölümü#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... 'DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor'

#ABD
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor?

#Kilo Problemi
BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı?

#Anneler Günü