Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)
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Kastamonu'da 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
KASTAMONU'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yabancı uyruklu C.H., S.Y. ve K.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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