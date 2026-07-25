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Kastamonu'da 3 ayrı zincirleme kaza: 1 ölü, 12 yaralı

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#Kastamonu#Trafik Kazası#Jandarma
Kastamonuda 3 ayrı zincirleme kaza: 1 ölü, 12 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 15:45

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 kara yolunda meydana gelen 3 ayrı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

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Tosya ilçesinde D100 kara yolunda art arta 3 zincirleme kaza meydana geldi. İlk kaza, Karasapaca mevkisinde oldu. 1 TIR ve 8 otomobilin karıştığı kazada H.K. hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İkinci kaza ise Sapaca mevkisinde meydana geldi. 1 TIR ile 4 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yine aynı bölgede meydana gelen diğer kazada ise 12 araç birbirine girdi, 6 kişi yaralandı.

Kastamonuda 3 ayrı zincirleme kaza: 1 ölü, 12 yaralı

İhbar üzerine kaza bölgelerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kastamonuda 3 ayrı zincirleme kaza: 1 ölü, 12 yaralı

Kazalar nedeniyle D100 kara yolunun Samsun yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin araçları kaldırmasının ardından ulaşım normale döndü.

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Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Kastamonu#Trafik Kazası#Jandarma

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