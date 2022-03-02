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Kastamonu'da 2 katlı binada yangın! Polisler 5 kişiyi kurtardı

#Yangın#Polis#Kastamonu

Kastamonu'da 2 katlı binadan alevler yükseldiğini fark eden polis ekipleri, binada yaşayan 5 kişiyi uyandırarak kurtardı. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi, 2 binada hasar oluştu.

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Yavuz Selim Mahallesi Ömerağa Sokak'ta bulunan iki katlı binanın çatı katında saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Mustafa A.'ya ait evin çatasından alevler yükseldiğini gören Şehit Polis Recep Şahin Polis Merkezi'nde görevli memurlar, dairelerin zillerini çalarak binada oturanları uyandırdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler gelene kadar binada yaşayan 5 kişiyi polisler tahliye etti.

Kastamonuda 2 katlı binada yangın Polisler 5 kişiyi kurtardı

Yan tarafta bulunan boş binaya da sıçrayan yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin TOMA'lı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen yaşlı bir kadına ise sağlık ekiplerince olay yerinde ilk yardım yapıldı. Yangında iki bina zarar görürken kurtarılan 5 kişi, polis merkezine sığındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Yangın#Polis#Kastamonu

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