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Gündem
KASTAMONU, (DHA)
Haber Giriş: 11.03.2021 - 13:38 | Son Güncelleme:

Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yandı

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Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yandı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Kastamonuda 2 katlı ahşap ev yandı
İlçeye bağlı Ekincik Köyü'nde Mustafa-Sevim Akgül çiftine ait, 2 katlı ahşap evin çatısında öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, daha sonra yan taraftaki ahıra sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, ahırda bulunun büyükbaş hayvanlar da dışarıya çıkarıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, ev ve ahır kullanılamaz hale geldi. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, olay yerinde incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kastamonuda 2 katlı ahşap ev yandı

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