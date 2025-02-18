Kastamonu ve Samsun'da eğitime kar engeli

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Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz merkezinde taşımalı eğitime 18 Şubat 2025 salı günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

SAMSUN'DA DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, İlkadım ile Tekkeköy ilçelerinde de taşımalı eğitim yapılmayacağı bildirildi