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Kastamonu ve Aydın'da orman yangını! Ekipler alarma geçti: Havadan karadan müdahale

Güncelleme Tarihi:

#Kastamonu#Aydın#Orman Yangını
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 16:59

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi ile Kastamonu’nun Tosya ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için harekete geçti. Aydın’da havadan ve karadan müdahale ile alevler kontrol altına alındı. Kastamonu’da da ekiplerin karadan alevlere karşı mücadelesi sürüyor.

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Havaların ısınması ve nem oranın düşmesiyle birlikte yurdumuzun bazı bölgelerinden orman yangını haberleri gelmeye başladı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi ile Kastamonu’nun Tosya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgedeki ekipler hem haradan hem havadan alevlere karşı mücadele ediyor.

Kastamonu ve Aydında orman yangını Ekipler alarma geçti: Havadan karadan müdahale

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AYDIN’DA ALEVLER KONTROL ALTINDA

Bozdoğan ilçesindeki orman yangını ekiplerin karadan ve havadan hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın, kırsal Hışımlar Mahallesi yakınlarında saat 16.00 sıralarında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen ekipler yangına karadan müdahale ederken hava araçları da sortileri ile alevlerle mücadeleye destek verdi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangınının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. 

Kastamonu ve Aydında orman yangını Ekipler alarma geçti: Havadan karadan müdahale

KASTAMONU’DA EKİPLER ALARMDA

Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki Hıdırlık Tepesi mevkisinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

İlçe merkezindeki Hıdırlık Tepesi mevkisindeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim yerine yakın bir noktada çıkması nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Kastamonu ve Aydında orman yangını Ekipler alarma geçti: Havadan karadan müdahale

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BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemiz Hıdırlık Tepesi bölgesinde meydana gelen yangına, Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ilk andan itibaren müdahale etmektedir. Yangının kontrol altına alınması amacıyla çalışmalar koordineli şekilde sürdürülmekte olup, şu an itibarıyla vatandaşlarımızı paniğe sevk edecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. İhtiyaç duyulması halinde yangın söndürme helikopterleri de görevlendirilmek üzere hazır bekletilmektedir. Süreci ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yakından takip ediyor, gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz" dedi.

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#Kastamonu#Aydın#Orman Yangını

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