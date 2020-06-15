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Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)
Haber Giriş: 15.06.2020 - 17:17,Son Güncelleme:

Kastamonu Valisi açıkladı: Vakalarda artış var

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Kastamonu Valisi açıkladı: Vakalarda artış var
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Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, kent genelinde koranvirüs vaka sayısının arttığını belirterek, "Kastamonu'da son zamanlarda bir artış var, bu işin şakası yok. 3 günlük rakamlar yüksek" dedi.

Manisa Valiliği'ne atanan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Gazeteciler Cemiyetine veda ziyaretinde bulundu. Burada koronavirüs salgınına ilişkin açıklamada bulanan Vali Karadeniz, bugüne kadar kentte 5 bin 286 kişiye test yapıldığı belirterek, "Kastamonu'da son zamanlarda bir artış var, bu işin şakası yok. 3 günlük rakamlar yüksek. Her gelen rakam ilin rekor sayısı. Dünkü sayımız, pandeminin en yüksek dönemdeki sayıdan da yüksek. Ölüm vakalarında sayımız düşük; iki elin parmak sayısından daha az" dedi.

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