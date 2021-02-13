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Gündem
AA
Haber Giriş: 13.02.2021 - 18:38 | Son Güncelleme:

Kastamonu Valiliğinden kar uyarısı

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Kastamonu Valiliğinden kar uyarısı
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Kastamonu Valiliğinden 50 santimetreye ulaşabilecek kar yağışı uyarısı

Kastamonu Valiliği, "turuncu" kodlu kar uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler ve Şenpazar ilçelerinde 20-50 santimetre arasında yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, buzlanma ve don nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksama, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar, yer yer tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

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