Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kastamonu merkezli 8 ilde FETÖ/PDY’ye operasyon: 32 gözaltı

#Kastamonu#FETÖ#Operasyon
Kastamonu merkezli 8 ilde FETÖ/PDY’ye operasyon: 32 gözaltı

Kastamonu merkezli 8 ilde FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

 

Haberin Devamı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerince FETÖ/PDY’nin yeniden yapılanma çabalarına ilişkin 6 ay önce soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde Kastamonu, İstanbul, Ankara, Samsun, Ordu, Çanakkale, Kars ve Kocaeli’de şüphelilerin tespit edilen adreslerine operasyon düzenlendi. 32 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramada ise 3,5 milyon TL değerinde örgüte ait ziynet eşyası ile döviz ve TL cinsinden para, örgütsel dokümanlar, yasaklı yayınlar, ruhsatsız silah ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi. 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kastamonu#FETÖ#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Süt Küba için her şey demekti Ama bugün...

Süt Küba için her şey demekti! Ama bugün...

#Küba
Putinin en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı

Putin'in en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı!

#Putin
Herkes Amber Heardün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere DARVO ile ulaştı

Herkes Amber Heard'ün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere 'DARVO' ile ulaştı

#Johnny Depp

BAKMADAN GEÇME!

Süt Küba için her şey demekti Ama bugün...

Süt Küba için her şey demekti! Ama bugün...

#Küba
Putinin en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı

Putin'in en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı!

#Putin
Herkes Amber Heardün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere DARVO ile ulaştı

Herkes Amber Heard'ün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere 'DARVO' ile ulaştı

#Johnny Depp