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Kastamonu Kalesi'nde feci ölüm

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#Kastamonu#Kastamonu Kalesi#Feci Ölüm
Kastamonu Kalesinde feci ölüm
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 15:47

Kastamonu il merkezindeki tarihi Kastamonu Kalesi'nden düşen kişi hayatını kaybetti.

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Olay, Kastamonu il merkezi Hisarardı Mahallesi Kale Yolu Sokak'ta bulunan tarihi Kastamonu Kalesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, tarihi Kastamonu Kalesi'nden sokağa düşen kişi hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kastamonu Kalesinde feci ölüm

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen erkek şahsın üzerinde kimlik olmadığı tespit edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Kastamonu#Kastamonu Kalesi#Feci Ölüm

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