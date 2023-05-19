Kastamonu Kalesi'nde feci ölüm

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Olay, Kastamonu il merkezi Hisarardı Mahallesi Kale Yolu Sokak'ta bulunan tarihi Kastamonu Kalesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, tarihi Kastamonu Kalesi'nden sokağa düşen kişi hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen erkek şahsın üzerinde kimlik olmadığı tespit edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.