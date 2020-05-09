Kastamonu Kalesi Nerede? Kastamonu Kalesi Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Kastamonu’nun simgesel yapıları arasında bulunan Kastamonu Kalesi, güçlü tarihi ile beraber miras açısından büyük bir öneme sahiptir. Yapıldığı tarihten günümüze kadar pek çok kez restorasyondan geçen Kale hala belli bölümleri ve kalıntıları ile beraber dimdik ayakta durmaktadır.

Kastamonu Kalesi Nerede?

Kastamonu'nun merkezinde bulunan Kastamonu Kalesi, şehre oldukça hakim bir konumdadır. Doğal bir kayanın üzerine kurulmuş olan kale şehri net olarak göstermek suretiyle harika bir manzaraya sahiptir. Şehrin en yüksek noktasında tüm heybetiyle duran kale, farklı ulaşım yolları üzerinden erişim imkanı sağlamaktadır. Kaleye tam olarak ulaşabilmek için ise küçük bir tırmanış gerçekleştirmek gerekebilmektedir.

Kastamonu Kalesi Tarihi

Kastamonu Kalesi M.S. 12. yüzyılda Türklerin bölgeye yaptıkları akınlar nedeniyle Komnenoslar tarafından korunmak amaçlı yapılmıştır. Ancak günümüzde sadece kalenin iç kısmı hala tam olarak varlığını sürdürmektedir. Dış surları ise ne yazık ki 18. yüzyılın sonlarında doğa ve insanların ortaya çıkardığı tahribat nedeniyle yok olmuştur. Her ne kadar ilk olarak Orta Çağ Bizans mimari yapısı şeklinde hazırlanmış olsa dahi, yapılan tadilatlar nedeniyle Türk-Osmanlı mimarisini daha fazla yansıtmaktadır.

Kastamonu Kalesi Özellikleri

Kastamonu Kalesi tamamen doğal bir kayanın üzerine yapılmıştır. Özellikle Kastamonu şehrinin tüm farklı bölgelerini gösterecek harika bir manzaraya sahip. 2005 yılında Kastamonu Belediyesi tarafından restore edilmiş olan kale, şehir merkezinden 120 metre yukarıda olmasına rağmen kolayca ulaşım imkanı vermektedir. Özellikle konumu itibariyle pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir kültürel ve tarihi yapı olarak öne çıkıyor. Kale içerisinde sarnıçlar, zindanlar, kaçış tünelleri ile beraber Türbeler yer almaktadır. Bu özellikleri nedeniyle her yıl pek çok farklı yerli ve yabancı turist çeken önemli yapılar arasında bulunuyor.

Kastamonu Kalesi Hakkında Bilgi

Kastamonu Kalesi kent merkezinden 120 metre yükseklikte bir doğal kayanın üzerinde yer almaktadır. Her ne kadar böylesi yüksek noktada bulunsa dahi kolayca ulaşılabilir. Belli bir noktaya kadar araba ile çıkıldıktan sonra, hafif meyilli yoldan yürümek suretiyle kaleye ulaşım sağlanabilmektedir. Böylece kale içini rahatlıkla görebilir; ziyaret edebilir ve tüm kültürel ve tarihi noktaları gezebilirsiniz. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış kaleye ait kalıntılara da şahitlik edebilirsiniz.