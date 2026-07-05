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Kaş'taki Likya mirası tarihi ambarlar zamana meydan okuyor

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#Likyalılar Dönemi#Tahıl Ambarları#Antalya
Kaştaki Likya mirası tarihi ambarlar zamana meydan okuyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2026 10:48

Antalya'nın Kaş ilçesinde Likyalılar Dönemi'nden günümüze ulaşan ve hiç çivi kullanılmadan, ahşap geçme tekniğiyle inşa edilen tarihi sedir ambarları zamana direniyor. Evliya Çelebi'nin 'Seyahatname' adlı eserinde de yer alan bu tarihi yapılar, özgün mimarisi ve kilit sistemleriyle bölgenin önemli kültür mirasları arasında bulunuyor.

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Geçmiş dönemde Bezirgan Mahallesi'nde tarımla geçimini sağlayan bölge halkının tahıl ve diğer ürünlerini muhafaza etmek için yaptırdığı ambarlar, Likya lahitlerinden esinlenilerek sedir ağacından inşa edildi. Yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki yapılar, hiç çivi kullanılmadan ahşap geçme tekniğiyle oluşturuldu. Dört ayrı bölmeden oluşan ve 25 ile 30 metrekare kullanım alanına sahip ambarlarda, farklı tarım ürünleri depolandı. Zaman içinde yıpranan çatıları ise sac malzemeyle kaplandı.

Kaştaki Likya mirası tarihi ambarlar zamana meydan okuyor

BÖLGENİN KÜLTÜR MİRASI

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Bezirgan'da geçmişte sayıları 300'e yaklaşan tarihi ambarların bir bölümü yıllar içerisinde sahipleri tarafından satıldı. Günümüzde ayakta kalan ambarlarınsa uzun süredir kapsamlı bakım ve restorasyondan geçirilemediği belirtiliyor. Geçmişte tahıldan ziynet eşyasına birçok değerli eşyanın saklandığı ambarlar, çivisiz ahşap işçiliği ve özgün mimarisiyle bölgenin önemli kültür mirasları arasında gösteriliyor.

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Kaştaki Likya mirası tarihi ambarlar zamana meydan okuyor

SEYAHATNAME'DE DE YER ALIYOR

Kendine özgü tarihi kilit sistemine sahip olan ve aynı anda iki kilitle güvenli şekilde kapatılabilen Bezirgan ambarları, Evliya Çelebi'nin 'Seyahatname' adlı eserinde de anlatılıyor. Antalya'da toplu halde günümüze ulaşabilen tek ambar grubu olma özelliğini taşıyan yapılar, Bezirgan Mahallesi'nin kenarında, 'ambarlar arası' olarak bilinen bölgede ve Likya Yolu güzergahında bulunuyor.

Kaştaki Likya mirası tarihi ambarlar zamana meydan okuyor

Ambarların bu alanda inşa edilmesinin nedeni, geçmişte Bezirgan Ovası'nın kış aylarında sular altında kalması ve mahallelinin bu dönemde sahil kesimine göç etmesi olarak gösteriliyor. Yaklaşık 30 yıl öncesine kadar sürekli bir bekçinin görev yaptığı tarihi ambarlarda, bugün herhangi bir kimse bulunmuyor.

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#Likyalılar Dönemi#Tahıl Ambarları#Antalya

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