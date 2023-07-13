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Kaş ve Ortaca'da orman yangını! Ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor

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#Antalya#Kaş#Orman
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 17:28

Antalya'nın Kaş ve Muğla'nın Ortaca ilçelerinde orman yangını başladı. 2 ilçedeki yangına havadan ve karadan müdahale edilirken Ortaca'daki yangın kısa sürede söndürüldü.

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Kaş ilçesi Çayköy Mahallesi dağlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 2 helikopter ve 2 uçakla müdahalede bulunuluyor.

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

Muğla'nın Ortaca ilçesinde ORMAN yangını çıktı. Tepearası Mahallesi'nde kızılçam ağaçları ile çevrili ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın başladı. Dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ORTACA'DA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Sarp arazide başlayan yangın hava ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası söndürüldüğü açıklandı.

Kaş ve Ortacada orman yangını Ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor

 

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#Antalya#Kaş#Orman

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