Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kaş'ta makilik alanda yangın!

#Yangın #Kaş#Antalya
Kaşta makilik alanda yangın

Antalya'nın Kaş ilçesindeki makilikte yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. 

Haberin Devamı

Kaş'a bağlı Yeşilköy Mahallesi'ndeki makilikte, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Kaşta makilik alanda yangın

Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için müdahale devam ediyor.

KISMEN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilikteki yangının, iki farklı noktada çıktığı ve yerleşim yerlerinden uzak olduğu öğrenildi. Yeşilköy ile Üzümlü mahalleleri arasında kalan Hayıtlı mevkisi ile Kınık mahallesi Doğular mevkisinde devam eden yangın, kısmen kontrol altına alındı. Havadan 2 uçak ve 3 helikopter, karadan 8 arazözle müdahale edilen yangına ekiplerin karadan da müdahalesi sürüyor. Yangının başladığı saatlerde nemin yüzde 30 olduğuna da dikkat çekildi. İlk belirlemelere göre, 3 hektarlık alan zarar gördü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yangın#Kaş#Antalya

BAKMADAN GEÇME!

Seven çok seviyor ama... Cruise tatillerinin hiç bilmediğimiz yüzü...

Seven çok seviyor ama... Cruise tatillerinin hiç bilmediğimiz yüzü...

#Cruise Tatili
Milyarder iş insanının eşine ne oldu 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

Milyarder iş insanının eşine ne oldu? 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

#Anne-Elisabeth Falkevik Hagen
Gladyatörlerden, Milaslı Hasana... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor

Gladyatörlerden, Milaslı Hasan'a... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor!

#Anadolu Parsı

BAKMADAN GEÇME!

Seven çok seviyor ama... Cruise tatillerinin hiç bilmediğimiz yüzü...

Seven çok seviyor ama... Cruise tatillerinin hiç bilmediğimiz yüzü...

#Cruise Tatili
Milyarder iş insanının eşine ne oldu 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

Milyarder iş insanının eşine ne oldu? 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

#Anne-Elisabeth Falkevik Hagen
Gladyatörlerden, Milaslı Hasana... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor

Gladyatörlerden, Milaslı Hasan'a... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor!

#Anadolu Parsı