Kaş’ta hortum seraları vurdu

Kaş’ta meydana gelen hortumda birçok sera zarar gördü. İlçeye bağlı Doğantaş Mahallesi Erikli Boğaz, Yelli Çam ve Çat mevkisinde oluşan hortum seralarda büyük zarara yol açtı. Aniden çıkan hortumu gören vatandaşlar korku ve şaşkınlık yaşadı. Doğantaş Mahallesi Muhtarı Ali Karataş, "Şiddetli fırtınadan dolayı hortum oluştu. Ne olduğunu anlayamadık. Bir sera komple yerinden söküldü. Diğerlerinin naylonlarını attı. Bazı yerlerde ise hortumun etkisiyle çam ağaçları yıkıldı” diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bölgede hasar tespit çalışması için incelemede bulundu. Toplamda 15 üreticinin 30 dekar sera alanı zarar gördüğü belirtildi.