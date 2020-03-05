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Haber Giriş: 05.03.2020 - 15:43,Son Güncelleme:/

Kaş'ta hortum paniği! 2 dakika sürdü... 4 teknenin halatını kopardı

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Kaş'ta hortum paniği! 2 dakika sürdü... 4 teknenin halatını kopardı
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Antalya’nın Kaş ilçesinde denizde çıkıp marinaya ulaşan hortum paniğe neden oldu. Hortum, şişme bir botu dağlık bölgeye savurdu, 4 teknenin halatını kopardı.

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  • Kaşta hortum paniği
  • Kaşta hortum paniği
  • Kaşta hortum paniği
  • Kaşta hortum paniği
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bugün saat 14.45 sıralarında Kaş ilçesi yat limanının hemen açığında hortum çıktı. Bir anda marinaya doğru ilerleyen hortum, teknelerin arasından geçerek dağlık alana doğru ilerledi. Kısa süreliğine paniğe neden hortumun, bir şişme botu dağlık bölgeye savurması da görüntülere yansıdı, 4 teknenin halatını kopardı, bir kayığı da alabora edip ters çevirdi.

Yaklaşık 2 dakika süreyle etkili olan hortum bir süre sonra etkisini kaybederek ilerlediği dağlık alanda gözlerden kayboldu.

Hortumun ardından marinadaki tekne sahipleri ve görevliler hasar tespit çalışması yaptı. Marinayı adeta esir alan hortum maddi hasarlarla atlatıldı.

Öte yandan, Meis adası açıklarında da öğle saatlerinde vatandaşlar tarafından 3 ayrı hortumun gözlendiği öğrenildi.

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