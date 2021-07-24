Kaş'ta göçmen teknesi battı
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, önceki akşam Antalya’nın Kaş ilçesinin açıklarında içinde 45 kişinin bulunduğu bir teknenin batmak üzere olduğu bilgisi alındı.
Bölgeye hemen TCG Gelibolu ve TCG Gökova fırkateynleri intikal etti. Bölgede arama kurtarma sahası ilan edilerek, denizcilere ilanlar yayınlandı, sahada bulunan ticari gemilere arama sektörleri tahsis edildi.
37’Sİ KURTARILDI
Batan teknedeki kaçak göçmenlerden 37’si kurtarıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 2 fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen, kayıp 8 kişiyi de bulmak için arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.