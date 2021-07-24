Kaş'ta göçmen teknesi battı

Bölgeye hemen TCG Gelibolu ve TCG Gökova fırkateynleri intikal etti. Bölgede arama kurtarma sahası ilan edilerek, denizcilere ilanlar yayınlandı, sahada bulunan ticari gemilere arama sektörleri tahsis edildi.

37’Sİ KURTARILDI

Batan teknedeki kaçak göçmenlerden 37’si kurtarıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 2 fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen, kayıp 8 kişiyi de bulmak için arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

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