Kaş'ta aile faciası: Anne ve babasını vurduktan sonra intihar etti

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Ova Mahallesi'nde İbrahim K. henüz bilinmeyen nedenle babası Nasuh K. ile annesi Hatice K'ye silahla ateş açtı, ardından aynı silahla kendini vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AİLE FACİASINDA 3 ÖLÜ

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, İbrahim K. ile Nasuh K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne Hatice K. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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