MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKaş'ta 33 kaçak göçmen yakalandı
GeriGündem Kaş'ta 33 kaçak göçmen yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 07.09.2020 - 14:42 | Son Güncelleme:

Kaş'ta 33 kaçak göçmen yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kaş'ta 33 kaçak göçmen yakalandı
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren, Afganistan ve Suriye uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı.

Kaş Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kınık Mahallesi D-400 yolunda şüphe üzerine durdurdukları minibüste; 17'si erkek, 13'ü kadın toplam 30 Afgan ile Suriye uyruklu 3 erkek kaçağı yakaladı. Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Meis Adası'na geçmek için İstanbul'dan yola çıktığı belirlenen kaçak göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Antalya Göç İdaresi'ne gönderildi. Kaçakları Meis Adası'na geçirmek isteyen E.K. ve Ç.C. adlı 2 organizatör de gözaltına alınırken, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, Elmalı Cezaevi'ne gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle