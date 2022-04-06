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Kasksız yakalandı, ilginç savunma: Param yetmedi

#Antalya#Manavgat#Motosiklet

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kask takmadığı için polis tarafından durdurulan kadın motosiklet sürücüsü, “Motosikleti yeni aldım, kask almaya param yetmedi” dedi. Yediği cezaya rağmen neşesinden bir şey kaybetmediği gözlenen sürücü, “Şimdi cezayı gerçekten yazdınız mı? Buna inanamıyorum” diyerek motosikletine bindi ve gülerek uzaklaştı.

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Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte motosiklet kazalarında meydana gelebilecek yaralanma ve ölümlerin engellenmesi amacıyla Manavgat’ın değişik noktalarında yaptıkları kask denetimlerini sıklaştırdı.

Kasksız yakalandı, ilginç savunma: Param yetmedi

Trafik ekipleri tarafından Yapay Şelale Kavşağı'nda gerçekleştirilen denetimde kask takmadığı için durdurulan ve oldukça neşeli olduğu gözlenen sürücü, motosikleti yeni aldığını ve bütün parasını motosiklete verdiği için kask almaya parasının yetmediğini söyledi.

Kasksız yakalandı, ilginç savunma: Param yetmedi

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Ekiplere ceza yazmamalarını, bir defalığına affetmelerini isteyen sürücü, tüm ısrarlarına rağmen cezadan kurtulamayacağını anlayınca bu kez de sürücü belgesine işlenecek cezayı kafaya taktı. Sürücü “Ceza yazmanıza değil, ehliyetime ceza puanı işleneceğine üzülüyorum” dedi.

Kasksız yakalandı, ilginç savunma: Param yetmedi


Yediği cezaya rağmen neşesinden bir şey kaybetmediği gözlenen sürücü, “Şimdi cezayı gerçekten yazdınız mı? Buna inanamıyorum” diyerek motosikletine bindi ve gülerek uzaklaştı.

Kasksız yakalandı, ilginç savunma: Param yetmedi

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#Antalya#Manavgat#Motosiklet

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