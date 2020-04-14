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GeriGündem Kasksız, plakasız, ehliyetsiz motosikletle atık toplayan Suriyeli’ye 3 bin 833 TL ceza
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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 14.04.2020 - 11:29,Son Güncelleme:

Kasksız, plakasız, ehliyetsiz motosikletle atık toplayan Suriyeli’ye 3 bin 833 TL ceza

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Kasksız, plakasız, ehliyetsiz motosikletle atık toplayan Suriyeli’ye 3 bin 833 TL ceza
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DÜNYAYI saran Koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında yasaklanan atık kağıtları kasksız, ehliyetsiz ve plakasız motosikleti ile toplayan Suriyeli’ye toplam 3 bin 833 TL ceza kesildi.

Avcılar Belediyesi zabıta memurları, Ambarlı Meydan’daki çöp konteynerinden atık kartonları toplayan Munir Hac Huseyin’i durdurdu. Huseyin’in koronavirüs ile mücadele kapsamında çöp konteynerlerinden atık kartonları topladığını, bunu motosikleti ile çektiğini göz önüne alan zabıta, cezai işlem uygulanması için Avcılar Emniyet Müdürlüğü trafik ekibini çağırdı. Gelen polisler, 21 yaşındaki Huseyin’in ehliyetsiz olduğunu, kasksız ve plakasız motosiklet kullandığını göz önüne alarak toplam 3 bin 833 TL ceza kesti. Çöpten toplanan kartonlarla birlikte motosiklet çağrılan çekici götürülerek yediemine teslim edildi. Belediye zabıta memuru Hamdi Temizkan, “Ülkemizde de etkili olan Koronavirüs nedeniyle çekçek ile atık kağıt toplanması yasak. El ile çekilen çekçek olsa biz el koyacaktık. Ancak bu motosikletle yapıldığı için trafik ekibini çağırdık. Cezai işlemi onlar uyguluyor” dedi.

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