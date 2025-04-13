Kasksız motosiklet kullandı, ceza yazılınca polisle tartıştı: Sicilinizi istiyorum

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Olay, 9 Nisan Çarşamba günü saat 22.20 sıralarında Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafik ekipleri caddede uygulama yaptığı sırada karşı istikamette 34 KYT 515 plakalı motosiklet sürücüsünün kasksız motosiklet kullandığını gördü. Sürücüyü durdurmayan ekipler, motosiklet plakasına 'Motosiklet ve motorlu bisikletlerde koruma başlığını kullanmamak' maddesinden 993 lira idari para cezası uyguladı. Ceza uygulandıktan bir süre sonra uygulama yapılan noktaya motosikletiyle gelen sürücü "Cezayı siz yazdınız sicilinizi istiyorum" şeklinde konuşarak polis ekibin sert çıktı; bir yandan da cep telefonuyla kayıt almaya başladı.

'SİCİLİNİZİ İSTİYORUM'

Kişiye ceza makbuzunda sicillerinin yazdığının söylenmesi ve itiraz edeceği yerlerin bilgisinin verilmesinin ardından polis ekipleri başka bir ihbar için olay yerinden ayrılmak istedi. Ancak ceza yazılan sürücü, aynı soruları sorarak polis ekipleri oyalamak istedi. Ekipler olay yerinden ayrılarak gelen ihbara gitti. Motosiklet sürücüsünün motosikleti kasksız kullandığı anlar ve yaşanan tartışma kameralara yansıdı.