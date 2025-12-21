×
Kasklı soygun: 1 milyon 800 bin TL değerinde ziynet eşyasını çaldı!

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Kask#Hırsızlık
Kasklı soygun: 1 milyon 800 bin TL değerinde ziynet eşyasını çaldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2025 11:34

Hatay'da bir evden 1 milyon 800 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan Ö.Y., polisin takibiyle yakalandı. Ö.Y.'nin çaldığı ziynet eşyalarını taşıdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Olay, 8 Aralık’ta Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü kaskla gizleyen Ö.Y., bir apartman dairesine girerek 1 milyon 800 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Ö.Y.'nin otomobille apartmana girdiği ve elinde taşımakta güçlük çektiği torbayla çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

EMNİYET EKİPLERİ ARACI TAKİBE ALDI

Ev sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği şüphelinin kaçtığı sahte plakalı otomobili takibe aldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Uygulama noktasında durdurulan araçtaki Ö.Y. gözaltına alındı. Ö.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

