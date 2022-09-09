Kasketi ve kıyafetleri ele verdi

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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Dursunlar köyünde, geçen yıl 21 Kasım’da, emekli maden işçisi Mustafa Keleş’in (70) ormanda başsız cesedi bulundu. Keleş’in baltayla kesilen başına ise 1 gün sonra ormanda ulaşıldı. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüpheliler ve yakınlarının parmak izleriyle DNA örneklerini alıp, Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Derinleştirilen soruşturmada, mayıs ayında adliyeye sevk edilen İbrahim Keleş ile 11 kişi serbest bırakıldı.

YENİ DELİLLER TOPLANDI

Dosyaya eklenen yeni delillerle İbrahim Keleş, önceki gün tekrar gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, ormanda ve İbrahim Keleş’in evinin foseptiğinde cinayette kullanılan baltayı aradı ancak sonuç alamadı. Mustafa Keleş cinayetinin şüphelisi olarak gözaltında olan İbrahim Keleş’in (63), olay günü odun küfesi ve baltayla ormana gittiği ancak odun kesmeden geri döndüğü belirlendi. Olay günü havanın sıcak olmasına rağmen soba yaktığı belirlenen Keleş’in, yakını tarafından çekilen fotoğrafı tespit edilerek kıyafetlerinin nerede olduğu soruldu. Önce “Böyle bir kıyafetim yok” diyen Keleş sonra “Pislenmişti, yaktım” dedi. İbrahim Keleş, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Olay tarihinde ormana giden ve başının üstünde yara oluşan İbrahim Keleş’in, yara izini gizlemek için sürekli kasket taktığı da saptandı. İbrahim Keleş, kasketini çıkardığında yara izini gören ekiplere, önce evde kolona vurduğu sonra bacaya çarptığı en sonunda bahçe teline sürttüğü yönünde çelişkili ifadeler verdi.