Kask takmayana ağır ceza

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Yerlikaya’nın açıkladığı yeni dönemde, motosiklet kullanımına ilişkin birçok alanda daha sert yaptırımlar devreye alınacak. Kask takmama cezası artık kademeli olarak uygulanacak. İlk ihlalde 1500 lira ceza kesilecek, ikinci ihlalde bu rakam 3 bin liraya çıkacak. Üçüncü ve sonraki ihlallerde ise ceza tutarı 9 bin liraya kadar yükseltilecek. Trafikte akrobatik hareket yapan ya da yarışan sürücülere yönelik cezalar da ağırlaştırılıyor. Bu tür ihlallerde 47 bin lira para cezası kesilecek, ehliyetlere 60 gün el konulacak ve araçlar trafikten menedilecek. ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçanlara da aynı yaptırımlar uygulanacak. Bu ihlalde de 47 bin lira ceza öngörülüyor, ehliyet 60 gün alınacak ve araç trafikten menedilecek.

KADEMELİ YAPTIRIMLAR

Kırmızı ışık ihlalleri için de kademeli bir ceza sistemi getiriliyor. İlk ihlalde 5 bin lira, 2’nci ihlalde 10 bin lira, 3’üncü ihlalde 15 bin lira ceza kesilecek ve ehliyet 30 gün süreyle geri alınacak. 6’ncı ihlalde ise ceza 80 bin liraya kadar çıkacak ve sürücü belgesi iptal edilecek. Ehliyetsiz araç kullananlara 18 bin 677 lira ceza kesilecek. Geçici olarak ehliyeti geri alınmış ve ehliyeti iptal edilmiş olanların araç kullanması halinde bu ceza 186 bin liraya kadar çıkacak.