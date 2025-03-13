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Kask takmayana ağır ceza

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#Ali Yerlikaya#İstanbul Motobike Fuarı#Motosiklet Kazaları
Kask takmayana ağır ceza
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 07:00

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, dün katıldığı İstanbul Motobike Fuarı’nda, 2024 yılında bin 584 kişinin motosiklet kazalarından hayatını kaybettiğini belirterek, motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik düzenlemeleri açıkladı.

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Yerlikaya’nın açıkladığı yeni dönemde, motosiklet kullanımına ilişkin birçok alanda daha sert yaptırımlar devreye alınacak. Kask takmama cezası artık kademeli olarak uygulanacak. İlk ihlalde 1500 lira ceza kesilecek, ikinci ihlalde bu rakam 3 bin liraya çıkacak. Üçüncü ve sonraki ihlallerde ise ceza tutarı 9 bin liraya kadar yükseltilecek. Trafikte akrobatik hareket yapan ya da yarışan sürücülere yönelik cezalar da ağırlaştırılıyor. Bu tür ihlallerde 47 bin lira para cezası kesilecek, ehliyetlere 60 gün el konulacak ve araçlar trafikten menedilecek. ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçanlara da aynı yaptırımlar uygulanacak. Bu ihlalde de 47 bin lira ceza öngörülüyor, ehliyet 60 gün alınacak ve araç trafikten menedilecek.

KADEMELİ YAPTIRIMLAR

Kırmızı ışık ihlalleri için de kademeli bir ceza sistemi getiriliyor. İlk ihlalde 5 bin lira, 2’nci ihlalde 10 bin lira, 3’üncü ihlalde 15 bin lira ceza kesilecek ve ehliyet 30 gün süreyle geri alınacak. 6’ncı ihlalde ise ceza 80 bin liraya kadar çıkacak ve sürücü belgesi iptal edilecek. Ehliyetsiz araç kullananlara 18 bin 677 lira ceza kesilecek. Geçici olarak ehliyeti geri alınmış ve ehliyeti iptal edilmiş olanların araç kullanması halinde bu ceza 186 bin liraya kadar çıkacak.

 

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#Ali Yerlikaya#İstanbul Motobike Fuarı#Motosiklet Kazaları

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