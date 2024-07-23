Kask takıp motosikletle dehşet saçıyorlar

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Motosikletli ve kasklı saldırganların son kurbanı Denizli’den. Merkezefendi ilçesi Merkez Efendi Mahallesi’nde dün plakasız motosikletteki kar maskeli 2 kişiden biri tabanca ile kaldırımda yürüyen Berat Berki Tokat’a ateş açtı. Açılan ateş sonucu iki bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılan Tokat tedavi altına alındı. Polis saldırganları arıyor. 17 Temmuz’da da Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Nasır Caddesi’nde saat 22.00 sıralarında motosiklet tamir ve bakımı yapılan bir işyerinin önüne gelen motosikletli 2 şüpheli, önce çevrede keşif yaptı. Ardından şüpheliler silahla işyerine ateş açıp motosikletle hızla uzaklaştı. İşyerine 3 merminin isabet ettiği saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Silahlı saldırı anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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ÇETE ÇÖKERTİLDİ

11 Temmuz’da ise Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden, plakalarını söktükleri kiralık motosikletlerle işyerlerini kurşunlayan ve silahlı saldırılar gerçekleştiren çeteye ‘Kule’ adlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada bir çok suçta kullanılan ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi. Geçen martta da Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kasklı 2 kişi, bir oto galeriye kurşun yağdırdı. Saldırıda oto galeri sahibi bacağından yaralandı, mermilerden biri ise anne ve 2 çocuğunun bulunduğu oturma odasının camına isabet etti. 27 Haziran’da ise İstanbul Esenyurt’ta motosiklet kasklı bir şüpheli, husumetli olduğu kişinin oto galerisine kurşun yağdırdı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.