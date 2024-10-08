Kasiyer Merve’nin öldürülmesinde sanıklara ceza yağdı

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Denizli Pamukkale’de 20 Ağustos 2023’te, Yusuf Söylemez (26), kız arkadaşı Buse Simay Kara-kaya ile daha önce ilişki yaşadığı için aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen amcasının oğlu Hasan Söylemez (25) ile parkta buluştu. Yusuf Söylemez buluşma noktasına yanında Emircan Uyar (20), Muhammet Söylemez (20), Furkan Aygün (19), İsmail Bağlan (21), Tolga Gök (18) ve kız arkadaşı Buse Simay Karakaya’yı (19) da getirdi. Burada kuzenler arasında çıkan tartışma, kavga-ya dönüştü. Yanında taşıdığı bıçakla Yusuf Söylemez’i elinden yaralayan Hasan Söylemez, kaçıp, parkın karşısındaki bir markete sığındı. Elindeki pompalı tüfekle Hasan Söylemez’in peşinden giden Yusuf Söylemez, önce markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar’a (28) ardından Hasan Söylemez’e doğru art arda ateş etti. Olayın ardından Yusuf Söylemez ile yanındaki 6 kişi kaçtı. Yere yığılan Merve Acar ile Hasan Söylemez, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Merve Acar, sağlık çalışanlarının müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Yusuf Söylemez’in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

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MAHKEME: PİŞMANLIKLARI YETERSİZ

Sanıkların yargılanmalarına dün görülen karar duruşmasıyla devam edildi. Duruşmada son sözle-ri sorulan sanıklar, böyle bir olayın yaşanmasını istemediklerini, Merve Acar’ın ailesinden özür dileyerek pişman olduklarını söyledi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanıklardan Yusuf Söylemez’e ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 13 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti diğer sanıklar Emircan Uyar, Muhammet Söylemez, Furkan Aygün, Buse Simay Karakaya ve İsmail Bağlan’a da ‘kasten öldür-meye teşebbüs’ suçundan 13’er yıl, Tolga Gök’e ise ‘basit yaralama’ suçundan 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, ayrıca kararında sanıkların son duruşmada pişman olduklarını söyleme-lerinin yetersiz olduğunu, olay sebebiyle ilk andan itibaren son duruşmaya kadar bir pişmanlık göstermedikleri gerekçesiyle verilen cezalarında indirim uygulamayıp davayı bitirdi.