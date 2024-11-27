"Kasıtlı organize disiplinsizlik"

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TBMM’deki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, özetle şunları söyledi:

(Teğmenlerin kılıçlı yemini) Esasen bu konu bizim gündemimiz değildir. Her gün 30 bin evladımız operasyonda. Onları takip ediyoruz. Disiplin kurulu bunun kararını verecek. Disiplinden asla taviz verilmeyecektir. Disiplinsizliğin ‘ama’sı ,‘fakat’ı olamaz. TSK’nın yıpratılmasına zemin yaratılmıştır. TSK’da müesses disiplin olmazsa olmazdır.

- HÜRJET ve KAAN hizmete girene kadar gelişmiş, modern savaş uçaklarının envantere alınması ve envanterin çeşitlendirilmesi çalışmaları devam ediyor. F-16 Blok 70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesi yapıldı. 1.4 milyar dolarlık para yatırdık, başlangıç ödemesi yapıldı. Bununla 40 adet F-16 Blok 70 Viper uçak alınacak, 79 tane modernize edecektik, bundan vazgeçtik. Çünkü F-16 modernizasyonu TUSAŞ tesislerimiz kendisi şu anda yapabilecek durumda. 40 uçak ve özellikli mühimmat alacağız tamamı yaklaşık 6.5-7 milyar dolar olacak.

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F-35 VEREBİLECEKLERİNİ İFADE EDİYORlar

- 6 uçağımız var orada. Amerikalılar F-35 konusunda KAAN’ı yaptığımızı, uçtuğunu görünce düşünceleri değişti. Kendileri de F-35 verebileceklerini ifade ediyorlar. Bu konuda gelişme olmadı. Hem üretim payımızın tekrar verilmesinde ısrar ediyoruz, hem de 40 adet F-35 almak için isteğimizi bildirdik.

TEĞMENLER GERİLİMİ

Bakan Güler, komisyon salonundaki milletvekilleriyle tek tek selamlaştı, el sıkıştı. Güler’le tokalaşan CHP’li bazı milletvekilleri “Mustafa Kemal’in askeri olmak suç değildir, teğmenlere sahip çıkın, siz de teğmen oldunuz’ diyerek tepkilerini gösterdi. Komisyondaki bazı vekiller de masalarına “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” yazılı dövizler bıraktı.

S-400’Ü KURACAĞIMIZ YER BELLİ

- Mecbur kalarak S-400’ü aldık. S400’leri kuracağımız, kullanacağımız her yer belli. Bunların bütün oraya yerleşeceği yerler, altındaki mahzenler dahil hepsi yapıldı, hazır. Sadece biz bir emir verdiğimiz anda herkes hangi bölgeye emir verdiysek o bölgeye hareket edecek. Yaklaşık 12 saat sonra bütün sistem kurulmuş olacak.

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- 3000’in üzerinde tankımız var. Ve bu önümüzdeki 2025’in sonunda da biz normal Altay tankını seri üretimde almaya başlayacağız.