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Gündem
Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 29.01.2021 - 11:51 | Son Güncelleme:

Kaş'ın yaylalarında karla mücadele

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Kaş'ın yaylalarında karla mücadele
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ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaylalardaki mahallelerde kar nedeniyle kapanan yollar, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Kaş'a bağlı Sütleğen Yaylası ve Gömbe Yaylası'na yılın ilk karı yağdı. Yoğun yağışla birlikte yolları kapanan Sütleğen, Beldibi, Yuvacık ve Arma mahallelerinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla Gömbe-Kalkan yolunun bir bölümünde trafikte aksamalar yaşandı. Bölgede Karayolları ve belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı. Mahallelerde biriken karlar ise Kaş Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışması ile temizlendi.

 

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