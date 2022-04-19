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Kasımpaşaspor'un tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in öldürüldüğü saldırı görüntülendi

#İstanbul#Beyoğlu#Kasımpaşa

İstanbul'da Kasımpaşa Spor Kulübü tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Silahlı saldırı anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Ustahüseyin'e önce otomobilden daha sonra da motosikletten peş peşe ateş ediliyor.

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Olay, Kaptanpaşa Mahallesi’nde geçen cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi. Yüksel Ustahüseyin (48), evine giderken bir otomobil ve motosikletten kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Ustahüseyin’e çevredekiler yardım etti. Ağır yaralanan Ustahüseyin, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüksel Ustahüseyin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yüksel Ustahüseyin’e silahlı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Ustahüseyin, sokakta arkadaşları ile konuştuğu sırada sokağa giren bir otomobil ve motosiklet giriyor. Önce otomobilden daha sonra da motosikletten Yüksel Ustahüseyin’e art arda ateş ediliyor. Saldırganlar hızla olay yerinden kaçarken, Yüksel Ustahüseyin yere yığılıyor. Çevredekiler ise panikle sağa sola kaçışıyor.

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İşte Kasımpaşasporun tibün lideri Yüksel Ustahüseyine saldırı anıİşte Kasımpaşaspor'un tibün lideri Yüksel Ustahüseyin'e saldırı anıHaberin Tüm Görselleri

KANLI SALDIRI

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İstanbul’da elektrikçi Yüksel Ustahüseyin, Kasımpaşa’nın tribün liderlerindendi. Geçen cumartesi günü öğleden sonra polis tarafından yapılan üst aramasında üzerinde ruhsatsız bir tabanca bulundu. Tabancaya el konulurken kendisi serbest kaldı. Ustahüseyin akşam saatlerinde yolda yürürken bir motosiklet ve bir otomobil yanına yaklaştı. Her iki araçta bulunanlar Ustahüseyin’e silahla ateş açarak kaçtı. Ustahüseyin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kasımpaşasporun tribün lideri Yüksel Ustahüseyinin öldürüldüğü saldırı görüntülendi

Polis ekipleri, cinayetin ardından bölgede çok sayıda olaya karışan B.B. ve S.S. adlı kişilerin aralarında yaptıkları görüntülü bir görüşmeyi, S.S.’nin sosyal medya hesabından ‘intikam alındı’ notuyla paylaştığını tespit etti. Polis, adreslere düzenlediği baskınlarda B.B. ve S.S.’yi bulamadı.

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#İstanbul#Beyoğlu#Kasımpaşa

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