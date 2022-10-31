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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün başkentte Yenimahalle Belediyesi 100. Cumhuriyet Akademisi temel atma törenine katıldı. Kılıçdaroğlu konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Kendine güveniyorsan çıkarsın karşıma kardeşim. Öyle kabadayılık 5-10 taraftarı bulup önlerinde bağırmakla olmaz. Kabadayıysan, Kasımpaşalıysan çıkarsın karşıma. Benim karşıma çıkmaya cesaret edemeyen bir insanın zaten ülkeyi sağlıklı yönetmesi mümkün değil.

Cumhuriyetin 99’uncu yılını kutluyoruz. 99 yılın tarihine baktığımızda acı olaylarla karşılaştık. Darbelerle başbakanlar, bakanlar, gencecik gençlerimiz sağdan soldan idam edildi.

ACILARI KALBİMİZE GÖMDÜK

Şimdi bir yeni bir yüzyıla hazırlık yapmak zorundayız. Acılarımızı kalbimize gömdük. Artık büyük acılar yaşamak istemiyoruz. Türkiye’yi beraber aydınlığa çıkarmak istiyoruz. Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandıracağız. Kimsenin yaşam tarzı, inancı, kimliği siyasetin konusu olmayacak. İnsana insan olarak bakacak, varsa sorunları çözmeye talip olacağız. Eğer bir ülke insanının sorunlarını çözemiyorsa sorunları var demektir. Zaten nereye el atsanız sorunlu bir alanla karşılaşıyorsunuz.

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Devletin dili adalettir. Adaletin olmadığı bir yerde haksızlık olur. Bu cebimizden alıyoruz öbür cebimize koyuyoruz. Hayır efendim bu cebinden alıyor yandaşlara veriyorsun, bilmiyor muyuz? Hepsini biliyoruz ama hepsini göreceksiniz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını alacağım. Birlikte yapacağız bu işi. Yeni bir vizyon belgesi açıklayacağız dediler ve şöyle bağladılar, gelin hep beraber içini dolduralım. Ne demek bu, belge boş ama dolduralım. Vizyon sahibi olmak ülkenin, dünyanın tarihini bilmek, aklı ve bilimi iktidara taşımaktır. Taşıyamıyorsanız vizyon sahibi olamazsınız.

PARTİ SORUNU OLMAKTAN ÇIKTI

Altı lider bir aradayız. Ayrı partileriz doğru ama altı genel başkan aynı şeyleri söylüyor. Demokrasiyi, adaleti istiyoruz, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye’yi istiyoruz, itibarı olan, sanatı kültürü olan bir Türkiye istiyoruz. Bu bağlamda birlikteyiz. Sorunlar parti sorunu olmaktan çıktı, sorun bir Türkiye sorunudur. Alın teri döken herkesin hakkını teslim edeceğiz. Bugün üretenin cezalandırıldığı, havadan geçinenlerin mükafatlandırıldığı bir dönemdir. Bu tabloyu tersine çevireceğiz. Kucaklaşacağız.”

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‘YETKİYİ VERECEKSİNİZ ÇÖZECEĞİZ’

KILIÇDAROĞLU “Yoksulluğu da derin yoksulluğu da işsizliği de biliyorum, çözmemiz için yetki sizdedir, yetkiyi vereceksiniz, sorunları çözeceğiz” dedi: “Aile destek sigortasını getireceğiz, bu ülkede hiçbir aile ben sahipsizim demeyecek. Efendim, bunlar gelirler bir şey yapamazlar, hayır, halka her türlü hizmet yapılacaktır. Örnek, belediye başkanlarımız, bütün engellemelere rağmen yapıyorlar. Bütün engellemelere rağmen yapıyorsak bir de engellerin olmadığı bir Türkiye’de neler yaparız, altı lider bunun için varız zaten.”

ATATÜRK TABLOSU HEDİYE EDİLDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği 100. Yıl Cumhuriyet Akademisi Temel Atma törenine katıldı. Törenden sonra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar günün anısına Kılıçdaroğlu’na yağlı boya ile yapılmış Atatürk tablosu hediye hediye etti. Törene eski başkanlardan Hikmet Çetin’in yanı sıra, CHP Grup Başkanvekilleri, milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı.

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‘ERDOĞAN ADAY OLMAMDAN KORKUYOR’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı olmamdan çok korkuyor” dedi. Kılıçdaroğlu, TELE1 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Korkmasa televizyonda karşıma çıkar tartışırız. Birçok kez kendisini televizyonda hem de kendi istediği bir televizyonda medeni bir şekilde tartışmaya davet ettim ama sürekli kaçıyor. Bir kez daha söylüyorum. Gel kamuoyu önünde tartışalım” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Washington, Brüksel ve Londra gibi önemli başkentlere de, “Erdoğan ve yönetimi demokratik yollardan gidiyor. Seçimi kaybediyor. Bundan sonraki muhatabınız Millet İttifakı’nın adayı ve yönetimi olacak” mesajını verdi. (ANKARA)