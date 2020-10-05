Kasımpaşa’daki projeleri yerinde inceledi

Ziyaret sırasında bir grup Kasımpaşa taraftarı, Erdoğan’a sevgi gösterisi yaptı. Sevgi gösterilerine makam aracından kalabalığa el sallayarak karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Hasköy’e geçerek, kamuoyunda Haliçport olarak bilinen Tersane İstanbul Projesi’ni inceledi. Proje sahasındaki Kadın Müzesi’ndeki çalışmaları da yerinde gördü. Erdoğan çalışmalar hakkında projeyi yürüten Fettah Tamince’den bilgi aldı. Erdoğan’a bu ziyaretinde Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.