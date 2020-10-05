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Özgür ALTUNCU/ İSTANBUL
Haber Giriş: 05.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa’daki projeleri yerinde inceledi

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Kasımpaşa’daki projeleri yerinde inceledi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün öğle saatlerinde Kasımpaşa’da, eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı binasındaki inşaatı inceledi, aynı kompleks içinde restorasyon çalışmaları devam eden camide incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında bir grup Kasımpaşa taraftarı, Erdoğan’a sevgi gösterisi yaptı. Sevgi gösterilerine makam aracından kalabalığa el sallayarak karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Hasköy’e geçerek, kamuoyunda Haliçport olarak bilinen Tersane İstanbul Projesi’ni inceledi. Proje sahasındaki Kadın Müzesi’ndeki çalışmaları da yerinde gördü. Erdoğan çalışmalar hakkında projeyi yürüten Fettah Tamince’den bilgi aldı. Erdoğan’a bu ziyaretinde Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Kasımpaşa’daki projeleri yerinde inceledi

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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