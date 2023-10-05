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Kasımpaşa’da motosiklet hırsızını yakalayıp streç filme sardı

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#Kasımpaşa#İstanbul#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 09:39

İstanbul Kasımpaşa’da Caner B. motosikletini ikinci kez çalmaya çalışan hırsızı yakaladı. Hırsız kaçmaya çalışınca onu ayaktan boynuna kadar streç filmle sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı gözaltına alarak emniyete götürdü.

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Olay, Kasımpaşa'da geçen hafta meydana geldi. İddiaya göre, Caner B.'nin bir süre önce motosikleti çalındı. Caner B. kendisine yeni bir motosiklet aldı. Geçen hafta Caner B.'nin kapısının önündeki motosikleti, bir çocuk çalmaya çalıştı. Caner B. motosikletini çalmaya çalışan çocuğu kıskıvrak yakaladı. Hırsızın, daha önce motosikletini çalan kişiyle aynı kişi olduğunu anlayınca da onu streç filme sardı. Tüm vücudu streç filmle sarılan çocuk, polise teslim edildi.

O anlar ise cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, çocuğun başına kadar streç filme sarıldığı ve kıpırdayamadığı, Caner B.'nin küfrederek vurduğu görüldü. Strece sarılan çocuk polise teslim edildi.

Kasımpaşa’da motosiklet hırsızını yakalayıp streç filme sardı

 

 

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#Kasımpaşa#İstanbul#Polis

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