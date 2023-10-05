Kasımpaşa’da motosiklet hırsızını yakalayıp streç filme sardı

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Olay, Kasımpaşa'da geçen hafta meydana geldi. İddiaya göre, Caner B.'nin bir süre önce motosikleti çalındı. Caner B. kendisine yeni bir motosiklet aldı. Geçen hafta Caner B.'nin kapısının önündeki motosikleti, bir çocuk çalmaya çalıştı. Caner B. motosikletini çalmaya çalışan çocuğu kıskıvrak yakaladı. Hırsızın, daha önce motosikletini çalan kişiyle aynı kişi olduğunu anlayınca da onu streç filme sardı. Tüm vücudu streç filmle sarılan çocuk, polise teslim edildi.

O anlar ise cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, çocuğun başına kadar streç filme sarıldığı ve kıpırdayamadığı, Caner B.'nin küfrederek vurduğu görüldü. Strece sarılan çocuk polise teslim edildi.