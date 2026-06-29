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Kasımpaşa’da kız çocuğuna taciz iddiası! 60 yaşındaki şüpheli 3 yerinden bıçaklandı

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#İstanbul#Çocuk#Taciz
Kasımpaşa’da kız çocuğuna taciz iddiası 60 yaşındaki şüpheli 3 yerinden bıçaklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2026 11:15

Kasımpaşa’da 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen 60 yaşındaki şüpheli, çocuğun annesi, amcası ve eski eşi tarafından darbedilip üç yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili gözaltına alınan anne, amca ve eski eş tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.25 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Ş.'nin, Zeliha Z.’nin (29) kızı N.T.G.’yi (15) taciz ettiği iddiası üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zeliha Z., kız çocuğunun amcası Mehmet G. (29) ve eski eşi Serkan A. (24), Erol Ş.’ye saldırdı. Erol Ş. tekme ve yumruklarla darbedildi. Dubayla başına vurulan Erol Ş. ekmek bıçağıyla bıçaklandı.

Kasımpaşa’da kız çocuğuna taciz iddiası 60 yaşındaki şüpheli 3 yerinden bıçaklandı

3 YERİNDEN BIÇAKLANDI

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde kalan Erol Ş.'nin yapılan kontrollerde baldırından ve kalçasından 3 bıçak darbesiyle yaralandığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı halde Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Erol Ş.’nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kasımpaşa’da kız çocuğuna taciz iddiası 60 yaşındaki şüpheli 3 yerinden bıçaklandı

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polislerinin yaptığı çalışmalarda Erol Ş.’nin, N.T.G.’yi taciz ettiği iddiasının ardından çıkan tartışmada darbedildiği, başına dubayla vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi. Çalışmalar sonucunda Zeliha Z., Mehmet G. ve Serkan A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kasımpaşa’da kız çocuğuna taciz iddiası 60 yaşındaki şüpheli 3 yerinden bıçaklandı

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Erol Ş. ile şüpheliler arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü anlar görülüyor. Erol Ş.’nin darbedildiği, park dubasıyla başına vurulduğu ve ardından bıçaklandığı anlar da görüntülerde yer alıyor. Çevrede bulunanların kavgayı ayırmaya çalışması da güvenlik kamerasına yansıyor.

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#İstanbul#Çocuk#Taciz

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