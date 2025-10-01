Kasımpaşa Spor Kulübü’ne kayyum atandı

Haberin Devamı

Daha önce el koyma tedbiri uygulanarak kayyum ataması yapılan şirketlere ek olarak, her iki grup bünyesinde başka şirketlerin de aktif olarak faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi.

18 ŞİRKETİ DAHA TMSF YÖNETECEK

Soruşturmada, şüphelilerin Can Holding ve Ciner Grubu’na bağlı Park Holding çatısı altındaki şirketler aracılığıyla, örgüt faaliyeti kapsamında hareket ederek suçtan elde edilen gelirleri akladıklarına dair kuvvetli şüphe oluştuğu anlaşıldı. Bunun üzerine İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu 18 şirketin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verdi. Kayyum atanan şirketler arasında Can Holding çatısı altında faaliyet gösteren şirketlerin yanı sıra Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Park Holding A.Ş.’ye bağlı şirketler ile Turgay Ciner’e ait olan Süper Lig takımlarından Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. de bulunuyor.