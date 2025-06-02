Kasımda yarışalım

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingini dün Antalya’da düzenlendi. Özgür Özel’in Antalya mitinginde CHP’li milletvekilleri tarafından Tophane falezlerden Yat Limanı’na iniş yapılan asansörün bulunduğu yerde, üzerinde Ekrem İmamoğlu’nun da resminin olduğu ‘Free İmamoğlu’ pankartı açıldı. Özel, pankartın fotoğraflarını, “Siz, Ekrem İmamoğlu’nun posterlerini İstanbul’da yasakladınız, biz tüm Türkiye’ye astık. Elinizden geleni ardınıza koymayın” diye sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Özel Kepez Meydanı’ndaki konuşmasında özetle şunları söyledi: “Ekrem Başkan Kepez Meydanı’nı görüyor. Sen görüyor musun Kepez Meydanı’nı? Sen dalga dalga operasyonlarla milleti korkutacağını sandın. Sen rakiplerini hapse atarak kazanabileceğini sandın. Sen tehdit ettikçe bu meydanlar doldu, doluyor. Çünkü bu millet asırlık kazanımlarına sahip çıkıyor” diye konuştu.

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YÜZDE 35 BİLE DEĞİLLER

Son olarak 47 kişinin daha gözaltına alındığını ve 5 değil 55 dalga daha yapılsa da bu milletin teslim alınamayacağını kaydeden Özel, “Erdoğan’ın partisi yüzde 30’un altına düştü. Yarın sandık gelse iktidar da değil. Ortağıyla birlikte toplam yüzde 35 bile değiller. Yarın sandık gelse Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı, milletin iktidarını geciktirebilirler ama asla engelleyemezler. Aday olmak istiyorsa buyursun gelsin karşımıza çıksın. Bu kasımdan geçi yok yarışalım. Millet kararını versin. Kim geliyorsa gelsin, ne yaparlarsa yapsınlar Ekrem İmamoğlu o seçime girecek, Ekrem İmamoğlu o seçimi kazanacak” diye konuştu.

‘ANAYASA YAPMADIN’

İktidarın meydanlardan istifa sloganlarını duyacağını belirten Özel, “Güya bir de bu meşruiyeti kalmamış adamlar anayasa yapacakmış. Sen anayasayı defalarca değiştirdin. Sen hiç anayasa yapmadın ki, hep ‘banayasa’ yaptın. Anayasa her doğan çocuk için yapılır. Sen her doğana değil Erdoğan’a anayasa yaptın. Bu anayasa zaten Kenan Evren’le Tayyip Erdoğan’ın ortak anayasasıdır. Ama artık milletin mevsimi başlıyor. Adaletin baharı, özgürlüğün güneşi, huzurun rüzgarı esiyor. Siz artık bu millete istikamet çizemezsiniz. Sizin devriniz bitti artık. Milletin devri başlıyor. Artık bağımsız, özgür, adil bir Türkiye’nin devri başlıyor. Artık AB yüzü olmuş, zengin bir Türkiye özleniyor. Adım adım bu Türkiye geliyor” dedi. (Mehmet ÇINAR- İrem GÜNEYBAZ/ DHA)

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KILIÇDAROĞLU’NA DELEGE YANITI

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, T24’te Murat Sabuncu’nun sorularını yanıtlarken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun mesajlarıyla ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı: “Benim burada söyleyecek hiçbir sözüm yok. CHP’nin içinde bulunduğu durumu, kazanımı 31 Mart akşamı TRT ekranları gösterdi. 47 yıl sonra birinci parti. Ben bir sürprizim var demiştim. 47 yıl sonra birinci parti olduk. Şu anda yapılan bütün anketler gösteriyor, meydanlar gösteriyor. Tarihin en büyük saldırısı altında parti bu kadar birleşmiş, bütünleşmiş. O her birinin haysiyetiyle, şahsiyetiyle oynanan delegeler toplanmışlar ve tarihin en yüksek oy oranıyla, geçerli oyların tamamını vererek tarihte ilk kez genel başkan listesini deldirmeyerek sahip çıkmışlar. 31 Mart gecesi TRT birinci partiyi söyledi, anketler şu anki durumu söylüyor, delege söyledi, meydanlar söylüyor, bana burada laf düşmez.” (ANKARA)

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CHP’DE ‘MUTLAK BUTLAN’ GERİLİMİ

- CHP’de, Özel’in seçildiği 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “şaibe” iddiasıyla açılan iptal davasından “mutlak butlan”, yani kurultayın hiç yapılmamış sayılması sonucunu doğuracak bir kararın çıkabileceği olasılığından kaynaklanan tartışmalar tırmanıyor. Partide yönetime ve kurultayı kaybeden “muhalif” kanada yakın isimler arasında özellikle sosyal medyada yaşanan tartışma, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun uzun bir sürenin ardından suskunluğunu bozduğu sosyal medya paylaşımındaki mesajlarıyla daha da alevlendi.