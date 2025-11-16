Kasım tatili bitiyor... Yarın ders başı

×
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2025 07:00

OKULÖNCESİ, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim-öğretim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen ilk yarıyıl tatilinin sona ermesiyle yarın yeniden ders başı yapacak.

MEB tarafından öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla hazırlanan kasım seminerleri de ara tatilde çevrimiçi olarak yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu kararı, “10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrimiçi olarak gerçekleştireceğiz” diyerek duyurmuştu.

YARIYIL 19 OCAK’TA

Bu sene yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. 2. dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16-20 Mart arası gerçekleşecek.

 

