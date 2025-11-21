×
Kasım ayında deniz keyfi! Sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi

Güncelleme Tarihi:

#Erdek#Çuğa Sahili#Deniz Keyfi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2025 12:18

Yurt geneli soğuk havanın etkisi altındayken Kasım ayında deniz keyfi yaptılar. Balıkesir'in Erdek ilçesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken; güzel havayı fırsat bilenler, Çuğra Sahili'nde denize girdi.

Erdek ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilenler, Çuğra Sahili'nde denize girdi. İlçede hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı 17 derece olarak ölçülürken, denize girenlerden Işık Ökte, "Erdek'in bu dönemlerdeki sakinliği, benim için vazgeçilmez bir hale geldi. Erdek'in bu mevsimde vazgeçilmez bir sakinliği var.

İstanbul'a iki saat mesafede, Kapıdağ Yarımadası'nın eşsiz doğasıyla çevrili bir yer. Her gelişimde huzur buluyorum. Soğuk suyun da insan sağlığı için faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.

