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Kasım ayında 28 kadın cinayeti

#Kadın Cinayeti#İsmail Çataklı#Terörle Mücadele
Kasım ayında 28 kadın cinayeti

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın toplantısında kasım ayında kırsalda 10 bin 900, şehirlerde ise 1382 operasyon yapıldığını belirterek, “Operasyonlarda 3 üst düzey toplam 92 terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi.

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Kasım ayında 28 kadının cinayete kurban gittiğini açıklayan Çataklı, aylık basın toplantısında özetle şunları söyledi:

92 TERÖRİST ETKİSİZ

“Kasım’da 15’i büyük, 66’sı orta çaplı olmak üzere kırsalda 10 bin 900, şehirlerde ise 1382 operasyon yapıldı. Operasyonlar neticesinde bir tanesi yeşil, bir tanesi turuncu, bir tanesi de gri kategoride olmak üzere 3 üst düzey toplam 92 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 2 bin 575 kişi gözaltına alınmış, 309 kişi de tutuklanmıştır. Operasyonlar neticesinde 352 sığınak barınak ve mağara imha edilmiş, 93 silah, 27 mayın ve el yapımı patlayıcı, 73 adet el bombası, 810 kilogram patlayıcı madde, 14 bin 180 adet mühimmat ele geçirilmiştir. Eren Bülbül operasyonları da şu an itibarıyla 10 bölgede ‘Eren kış operasyonları’ olarak sürmektedir.

KADES’E İHBARLAR

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Kasım ayında işlenen kadın cinayetlerinin sayısı 28’dir. KADES programını şu ana kadar indirenlerin sayısı 2 milyon 857 bin 916, gelen ihbar sayısı ise 253 bin 156’dır.

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#Kadın Cinayeti#İsmail Çataklı#Terörle Mücadele

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