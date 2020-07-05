Kaşıkçı davasında tandır detayı

Kaşıkçı’nın cesedi aranırken başkonsolosluk konutundaki tandırda da arama yapılmış ancak herhangi bir DNA izi bulunamamıştı.

Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşması dün görüldü. Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’in de katıldığı duruşmaya tanık olarak dinlenen konsolosluk çalışanı Zeki Demir’in ifadesi damga vurdu. Kaşıkçı’nın kaybolduğu gün kendisine tandır yaktırıldığını anlatan Demir, “Etraftaki mermer parçalarının renginin değiştiğini gördüm. Kimyasal madde ile yıkanmış olabileceğini düşündüm. Tandır kapağının altında bulunan mermer de parçalanmıştı.”