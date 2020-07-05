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Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 05.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Kaşıkçı davasında tandır detayı

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Kaşıkçı davasında tandır detayı
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Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesiyle ilgili davada tanık olarak ifade veren konsolosluk çalışanı Zeki Demir, “Tandırı yakmamı istediler. Bir panik havası vardı. Bir an önce gitmemi istiyor gibiydiler” dedi.

Kaşıkçı’nın cesedi aranırken başkonsolosluk konutundaki tandırda da arama yapılmış ancak herhangi bir DNA izi bulunamamıştı.

Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşması dün görüldü. Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’in de katıldığı duruşmaya tanık olarak dinlenen konsolosluk çalışanı Zeki Demir’in ifadesi damga vurdu. Kaşıkçı’nın kaybolduğu gün kendisine tandır yaktırıldığını anlatan Demir, “Etraftaki mermer parçalarının renginin değiştiğini gördüm. Kimyasal madde ile yıkanmış olabileceğini düşündüm. Tandır kapağının altında bulunan mermer de parçalanmıştı.”

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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