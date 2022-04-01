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Kaşıkçı davasında Suudi Arabistan talebi

#Cemal Kaşıkçı#Suudi Arabistan#Hatice Cengiz
Kaşıkçı davasında Suudi Arabistan talebi

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında savcı, dosyanın Suudi Arabistan adli makamlarına devredilmesini istedi.

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İSTANBUL 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya Cemal Kaşıkçı’nın evlilik hazırlığı yaptığı Hatice Cengiz ve avukatı katıldı. Duruşmada görüşünü açıklayan savcı, sanıkların yabancı ülke vatandaşı olmaları, haklarında çıkartılan yakalama emri ve kırmızı bülten kararlarının infaz edilemediği gerekçesiyle ifadelerinin alınamadığını kaydetti. Bu haliyle dosyanın sürüncemede kaldığına dikkat çekerek, dosya hakkında durma kararı verilmesini istedi, yargılamanın

Suudi Arabistan adli makamlarına devrinin sağlanmasını talep etti.

GÖRÜŞ İSTENECEK

Mahkeme, dosyanın Suudi Arabistan adli makamlarına devri hususunda görüş bildirilmesi için Adalet Bakanlığı’na yazı yazılmasına karar verdi.

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#Cemal Kaşıkçı#Suudi Arabistan#Hatice Cengiz

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